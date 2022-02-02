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برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 01:38 مساء
برشلونة يعلن التعاقد مع الغابوني أوباميانغ حتى 2025 ويضع شرطا جزائيا 100 مليون يورو
أوباميانغ. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ حتى 2025، وذلك بعدما تحرر اللاعب من عقده مع فريقه السابق آرسنال الإنجليزي.

وقال النادي الكتالوني في بيان «توصل برشلونة وبيار إيميريك أوباميانغ إلى اتفاق كي ينضم اللاعب إلى النادي بعدما أنهى المهاجم عقده مع آرسنال»، بحسب «فرانس برس».

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وأضاف: «سيوقع اللاعب عقدا حتى يونيو 2025 مع خيار الموافقة على رحيله في 30 يونيو 2023، على أن يكون البند الجزائي لشرائه 100 مليون يورو».

وأعلن والد أوباميانغ، مساء اليوم الثلاثاء، انتقال نجله إلى صفوف فريق «برشلونة»، خلال فترة الانتقالات الشتوية. ونشر عبر حسابه على موقع الصور «إنستغرام» صورة لنجله بقميص «برشلونة» وعلق: «أشكر الله تعالى، ما أجمل ابني، كيف لا أفتخر، نحن دائمًا نمضي قدمًا يا بني».

خلافات مع أرتيتا
وقالت تقارير إن أوباميانغ قرر في وقت سابق مغادرة صفوف «آرسنال» بسبب خلافاته مع مايكل أرتيتا مدرب الفريق، وتوقعت انتقاله إلى «برشلونة» بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

يذكر أن أوباميانغ شارك هذا الموسم في 15 مباراة بجميع المسابقات مع ناديه «آرسنال»، نجح خلالها في تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين بنفس الفترة، وتبلغ قيمته السوقية نحو 15 مليون يورو.

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