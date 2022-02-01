أوباميانغ ينتقل إلى صفوف «برشلونة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن والد مهاجم «آرسنال»، اللاعب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مساء اليوم الثلاثاء، انتقال نجله إلى صفوف فريق «برشلونة»، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر والد أوباميانغ، عبر حسابه على موقع الصور «إنستغرام» صورة لنجله بقميص «برشلونة» وعلق: «أشكر الله تعالى، ما أجمل ابني، كيف لا أفتخر، نحن دائمًا نمضي قدمًا يا بني».

- أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

- أوباميانغ يكشف آخر تطورات إصابة قلبه

- انتهاء مشوار أوباميانغ في كأس أمم أفريقيا

- منتخب الغابون يعلن إصابة أوباميانغ بفيروس كورونا

- تجريد أوباميانج من شارة قيادة أرسنال لمخالفة انضباطية

- توخيل يتعاطف مع أوباميانغ بعد تجريده من شارة قيادة «آرسنال»

وتواجد أوباميانغ في «برشلونة»، مساء أمس الإثنين، واجتاز الفحص الطبي، وفقًا لـ«كورة» لكن النادي الكتالوني لم يعلن الصفقة حتى الآن.

راتب منخفض

وأوضحت تقارير صحفية في وقت سابق، وفقًا لـ«كورة»، أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لـ«برشلونة»، طلب من أوباميانغ الحصول على راتب منخفض لتجنب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف الذي تفرضه رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضافت أن أوباميانغ أبلغ «برشلونة» بالفعل أنه على استعداد للتخلي عن جزء كبير جدًا من راتبه، من أجل اللعب في «كامب نو»، بدءًا من شهر يناير الجاري.

يذكر أن «برشلونة» يحاول التخلص من لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لكن اللاعب يصر على البقاء حتى نهاية الموسم، ومن ثم الرحيل مجانًا.

خلافات مع أرتيتا

وأوضحت تقارير أن أوباميانغ قرر في وقت سابق مغادرة صفوف «آرسنال» بسبب خلافاته مع مايكل أرتيتا مدرب الفريق، لذلك فإنه سينتقل إلى «برشلونة» بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

يذكر أن أوباميانغ شارك هذا الموسم في 15 مباراة بجميع المسابقات مع ناديه «آرسنال»، نجح خلالها في تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين بنفس الفترة، وتبلغ قيمته السوقية نحو 15 مليون يورو.