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«برشلونة» يوجه اتهامات ضد مجلسه السابق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 05:43 مساء
«برشلونة» يوجه اتهامات ضد مجلسه السابق
رئيس «برشلونة»، جوان لابورتا. (الإنترنت)
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اتهم جوان لابورتا، رئيس «برشلونة»، اليوم الثلاثاء، سلفه ومجلسه بإجراء مدفوعات وهمية وأنشطة أخرى غير قانونية خلال فترة إدارتهم النادي الإسباني.

وقال لابورتا إن النادي كلف بإجراء تحقيق مستقل ومراجعة مخالفات محتملة بفترة جوسيب بارتوميو.

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وأبلغ مؤتمرًا صحفيًّا للكشف عن النتائج: «أظهرت مراجعاتنا إدارة غير سليمة لأموال النادي، ولا يستبعد التدقيق الثراء غير القانوني للمتهمين».

ورفض محامو بارتوميو التعليق بشكل فوري. ونفى بارتوميو ارتكاب أي مخالفة في مقابلة لمجلة «سبورت» الإسبانية في أكتوبر.

وقال لابورتا إن «برشلونة» قدم شكوى، يوم الأربعاء الماضي، إلى مكتب إدعاء محلي ضد بارتوميو ومجلسه، مشيرًا إلى أن المكتب حقق معهم في جرائم سوء إدارة أموال النادي والاختلاس وتزوير حسابات ووثائق.

مدفوعات وهمية
وتابع لابورتا: «لسنا قضاة أو شرطة، سيحدد النظام القضائي إن كان مذنبًا أم لا، لكن تحقيقاتنا أظهرت مدفوعات دون مبرر ومدفوعات وهمية أو غير مناسبة من الإدارة السابقة».

واعتُقل بارتوميون في مارس، ضمن تحقيق للشرطة في مزاعم تتعلق بسوء الإدارة والفساد وتم اقتحام مكاتب استاد «كامب نو».

ولم يدلِ بارتوميو أو مستشاره السابق خاومي ماسفيرير بأي بيان بالمحكمة ووافق القاضي على إطلاقه موقتًا بكفالة، ولا تزال القضية رهن تحقيقات السلطات الإسبانية.

وتعلق التحقيق باتهام لابورتا ومجلسه بالتعاقد مع شركة لإدارة حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم شخصيات بارزة معاصرة وسابقة في النادي ردًّا على انتقاداتهم.

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