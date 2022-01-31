رسميا.. «توتنهام» يتعاقد مع ثنائي «يوفنتوس»

القاهرة - بوابة الوسط

تعاقد «توتنهام هوتسبير»، مع ديان كولوسيفسكي ورودريغو بنتانكور من «يوفنتوس»، اليوم الإثنين في اليوم الأخير لفترة انتقالات يناير ضمن خطط المدرب أنطونيو كونتي لإعادة هيكلة الفريق.

ودعا كونتي مسؤولي النادي، في أكثر من مناسبة، لمساعدته على تعزيز التشكيلة منذ أن تولى مسؤولية النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه اضطر إلى الانتظار حتى اليوم الأخير لفترة الانتقالات للتعاقد مع ثنائي خط الوسط.

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وقال «يوفنتوس»، في بيان، إن «توتنهام» تعاقد مع بنتانكور حتى 2026 مقابل 19 مليون يورو (21.30 مليون دولار) مع ستة ملايين يورو إضافية في صورة مكافآت.

وسينضم كولوسيفسكي، على سبيل الإعارة، حتى يونيو 2023 مقابل عشرة ملايين يورو، مع وجود بند يلزمه بشراء اللاعب مقابل 35 مليون يورو شريطة الوفاء ببعض «الأهداف الرياضية» خلال موسم 2022-2023.

وانضم كولوسيفسكي البالغ عمره 21 عامًا إلى «يوفنتوس من «أتلانتا» مقابل 35 مليون يورو في 2020، لكنه أخفق في اللعب أساسيًّا بانتظام في النادي المنتمي لتورينو.

وفاز بنتانكور، الذي انضم إلى «يوفنتوس» في 2017، بثلاثة ألقاب للدوري الإيطالي، وخاض 181 مباراة في خمسة مواسم مع النادي.

وينافس «توتنهام» السابع بقوة على دخول المربع الذهبي في الدوري الممتاز، ويبتعد بنقطتين فقط عن «مانشستر يونايتد» الرابع الذي لعب مباراتين أكثر من «توتنهام».