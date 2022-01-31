Atwasat

رسميا.. زكريا ينضم إلى «يوفنتوس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 08:42 مساء
رسميا.. زكريا ينضم إلى «يوفنتوس»
دينيس زكريا ينتقل إلى صفوف «يوفنتوس». (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن «بروسيا مونشنغلادباخ»، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، انضمام لاعبه السويسري دينيس زكريا إلى «يوفنتوس» الإيطالي في صفقة نهائية.

وذكرت شبكة «سكاي إيطاليا» أن الصفقة تكلفت خمسة ملايين يورو (5.60 مليون دولار) فضلًا عن ثلاثة ملايين إضافية أخرى مكافآت.

- العائد من الموت «إريكسن» ينضم لبرنتفورد الإنجليزي
- لامبارد يقترب من تدريب إيفرتون الإنجليزي
- رسميا.. «ليون» يعلن عودة ندومبيلي ويتعاقد مع فيفر

وقال مونشنغلادباخ في موقعه على الإنترنت: «زكريا الذي ينتهي عقده مع بروسيا في يونيو 2022 وعرضنا عليه تمديد عقده، أوضح في ديسمبر الماضي أنه لا يخطط لتمديد بقائه مع الفريق، لكنه يفضل فتح صفحة جديدة في مسيرته المهنية».

وأصبح زكريا ثالث صفقات «يوفنتوس» خلال فترة الانتقالات الحالية. وتعاقد النادي بالفعل الأسبوع الماضي مع دوسان فلاهوفيتش الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، قبل انضمام المدافع فيدريكو جاتي من «فروسينوني» في وقت سابق اليوم، لكنه سيظل في فريقه المنافس في الدرجة الثانية حتى نهاية الموسم.

وانضم زكريا إلى «مونشنغلادباخ» من «يانغ بويز» السويسري في يوليو 2017 وخاض 146 مباراة في كافة المسابقات مع الفريق الألماني وسجل 11 هدفًا.

وصنع لاعب وسط «سيرفيت» السابق اسمه كلاعب بارز في منتخب سويسرا الأول خلال هذه الفترة التي خاض خلالها 40 مباراة دولية، بينها المشاركة في كأس العالم 2018 وبطولة أوروبا 2020.

وقال راينر بونهوف نائب رئيس «مونشنغلادباخ»: «لعب دينيس دورًا مهمًّا في إتمام هذه الخطوة. لقد أوضح لنا أنه يريد الرحيل واستفادة بروسيا من صفقة انتقاله إلى نادٍ اخر.. كان هذا منطقيًّا من جانبنا فيما يتعلق بالأمور المالية للصفقة، لذلك وافقنا عليها».

وقد يخوض زكريا مباراته الأولى مع «يوفنتوس» أمام «فيرونا» يوم الأحد المقبل. ويحتل «يوفنتوس» المركز الخامس حاليًا في ترتيب الدوري متأخرًا بفارق 11 نقطة عن «إنتر ميلان» المتصدر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد

عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد
بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي
ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني (فيديو)

درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني ...
نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة

نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل

بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى

حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل...
«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع

«المركزي» يعلن تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»

إيرلندا الشمالية تستذكر «الأحد الدامي» تحت عباءة «بريكست»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي بمشاركة 47 ناديا
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق

نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق

كشف ملابسات انقلاب شاحنة الوقود بطرابلس وحبس السائق
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
لامبارد يقترب من تدريب إيفرتون الإنجليزي
لامبارد يقترب من تدريب إيفرتون الإنجليزي
ديوكوفيتش وبارتي يحتفظان بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس
ديوكوفيتش وبارتي يحتفظان بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس
المكسيك تهدر فرصة انتزاع وصافة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022
المكسيك تهدر فرصة انتزاع وصافة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022
رسميا.. لامبارد مدربا لـ«إيفرتون»
رسميا.. لامبارد مدربا لـ«إيفرتون»
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)...
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)...
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب ......
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا ......
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»...
المزيد
رسميا.. زكريا ينضم إلى «يوفنتوس»
رسميا.. زكريا ينضم إلى «يوفنتوس»...
رسميا.. «ليون» يعلن عودة ندومبيلي ويتعاقد مع فيفر
رسميا.. «ليون» يعلن عودة ندومبيلي ويتعاقد مع فيفر...
رسميا.. التطعيم ضد «كوفيد-19» إلزاميا في «فورمولا 1»
رسميا.. التطعيم ضد «كوفيد-19» إلزاميا في «فورمولا 1»...
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)...
رسميا.. لامبارد مدربا لـ«إيفرتون»
رسميا.. لامبارد مدربا لـ«إيفرتون»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط