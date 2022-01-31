رسميا.. زكريا ينضم إلى «يوفنتوس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «بروسيا مونشنغلادباخ»، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، انضمام لاعبه السويسري دينيس زكريا إلى «يوفنتوس» الإيطالي في صفقة نهائية.

وذكرت شبكة «سكاي إيطاليا» أن الصفقة تكلفت خمسة ملايين يورو (5.60 مليون دولار) فضلًا عن ثلاثة ملايين إضافية أخرى مكافآت.

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وقال مونشنغلادباخ في موقعه على الإنترنت: «زكريا الذي ينتهي عقده مع بروسيا في يونيو 2022 وعرضنا عليه تمديد عقده، أوضح في ديسمبر الماضي أنه لا يخطط لتمديد بقائه مع الفريق، لكنه يفضل فتح صفحة جديدة في مسيرته المهنية».

وأصبح زكريا ثالث صفقات «يوفنتوس» خلال فترة الانتقالات الحالية. وتعاقد النادي بالفعل الأسبوع الماضي مع دوسان فلاهوفيتش الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، قبل انضمام المدافع فيدريكو جاتي من «فروسينوني» في وقت سابق اليوم، لكنه سيظل في فريقه المنافس في الدرجة الثانية حتى نهاية الموسم.

وانضم زكريا إلى «مونشنغلادباخ» من «يانغ بويز» السويسري في يوليو 2017 وخاض 146 مباراة في كافة المسابقات مع الفريق الألماني وسجل 11 هدفًا.

وصنع لاعب وسط «سيرفيت» السابق اسمه كلاعب بارز في منتخب سويسرا الأول خلال هذه الفترة التي خاض خلالها 40 مباراة دولية، بينها المشاركة في كأس العالم 2018 وبطولة أوروبا 2020.

وقال راينر بونهوف نائب رئيس «مونشنغلادباخ»: «لعب دينيس دورًا مهمًّا في إتمام هذه الخطوة. لقد أوضح لنا أنه يريد الرحيل واستفادة بروسيا من صفقة انتقاله إلى نادٍ اخر.. كان هذا منطقيًّا من جانبنا فيما يتعلق بالأمور المالية للصفقة، لذلك وافقنا عليها».

وقد يخوض زكريا مباراته الأولى مع «يوفنتوس» أمام «فيرونا» يوم الأحد المقبل. ويحتل «يوفنتوس» المركز الخامس حاليًا في ترتيب الدوري متأخرًا بفارق 11 نقطة عن «إنتر ميلان» المتصدر.