رسميا.. «ليون» يعلن عودة ندومبيلي ويتعاقد مع فيفر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «أولمبيك ليون»، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعاقده مع لاعب الوسط تانغاي ندومبلي، والمهاجم رومان فيفر في اليوم الأخير لفترة انتقالات يناير (الميركاتو الشتوي).

وعاد ندومبلي لاعب «توتنهام هوتسبير» إلى ناديه السابق «ليون» على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2022، مع وجود بند يسمح بشراء اللاعب مقابل 65 مليون يورو (72.81 مليون دولار) طبقًا لتقارير وسائل إعلام.

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وكان ندومبلي انضم إلى «توتنهام» قادمًا من «ليون» في صفقة قياسية للنادي بلغت 54 مليون جنيه استرليني (72.59 مليون دولار) في 2019، لكنه أخفق في ترك بصمة في إنجلترا، وأطلقت جماهير صيحات استهجان ضده حين استُبدل في مباراة «موركامب في كأس الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق هذا الشهر.

وقال «ليون» إنه ضم ندومبلي لتعويض رحيل برونو جيمارايش لاعب وسط البرازيل الذي انتقل إلى نيوكاسل في الدوري الممتاز يوم الأحد.

وتعاقد النادي المنافس في الدوري الفرنسي مع الدولي الفرنسي فيفر البالغ عمره 23 عامًا لأربع سنوات ونصف. وقال «ليون»: «تبلغ قيمة الصفقة 15 مليون يورو، وربما تزيد بواقع مليوني يورو إضافية في صورة مكافآت».

وخاض فيفر 21 مباراة في الدوري الفرنسي مع «بريست» هذا الموسم، وسجل سبعة أهداف وصنع خمسة. ويحتل «ليون» المركز 11 في الدوري، وسيتقابل مع «موناكو» في السادس من فبراير.