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أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 06:01 مساء
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
أوباميانغ. (الإنترنت)
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كشفت تقارير صحفية، أن مهاجم «آرسنال»، اللاعب الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف فريق «برشلونة» الإسباني، خلال فترة الانتقالات بالميركاتو الشتوي الجاري.

ونشرت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، صورة لأوباميانغ عقب الهبوط في مطار «برشلونة»، ظهر اليوم الإثنين.

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وأوضحت تقارير صحفية في وقت سابق، وفقاً لـ«كورة»، أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لـ«برشلونة»، طلب من أوباميانغ الحصول على راتب منخفض لتجنب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف الذي تفرضه رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضافت أن أوباميانغ أبلغ «برشلونة» بالفعل أنه على استعداد للتخلي عن جزء كبير جداً من راتبه، من أجل اللعب في «كامب نو»، بدءاً من شهر يناير الجاري.

يذكر أن «برشلونة» يحاول التخلص من لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لكن اللاعب يصر على البقاء حتى نهاية الموسم، ومن ثم الرحيل مجاناً.

خلافات مع أرتيتا
وأوضحت تقارير أن أوباميانغ قرر في وقت سابق مغادرة صفوف «آرسنال» بسبب خلافاته مع مايكل أرتيتا مدرب الفريق، لذلك فإنه سينتقل إلى «برشلونة» بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

يذكر أن أوباميانغ شارك هذا الموسم في 15 مباراة بجميع المسابقات مع ناديه «آرسنال»، نجح خلالها في تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين بنفس الفترة، وتبلغ قيمته السوقية نحو 15 مليون يورو.

أوباميانغ. (الإنترنت)
أوباميانغ. (الإنترنت)
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