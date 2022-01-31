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ديوكوفيتش وبارتي يحتفظان بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 03:55 مساء
ديوكوفيتش وبارتي يحتفظان بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس
بارتي وديوكوفيتش. (أرشيفية : الإنترنت)
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حافظت نجمة التنس الأسترالية، أشلي بارتي، على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة، الإثنين، كما ظل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين رغم عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة.

وتُوجت بارتي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، لتصبح أول لاعبة أسترالية تتوج بلقب الفردي خلال 44 عاما، وقد أصبحت متفوقة بفارق 2633 نقطة في صدارة التصنيف أمام أرينا سابالينكا صاحبة المركز الثاني، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وصعدت التشيكية بربورا كريتشيكوفا من المركز الرابع إلى المركز الثالث، بعد أن وصلت إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة كما قفزت البولندية إيجا شفيونتيك من المركز التاسع إلى المركز الرابع بعد وصولها للمربع الذهبي في البطولة.

وفي التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، حافظ ديوكوفيتش على موقعه في الصدارة لكن الروسي دانييل ميدفيديف، وصيف بطل أستراليا المفتوحة، قلص الفارق الذي يفصله عنه إلى ألف نقطة.

وظل الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الثالث ويليه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، كذلك ظل النجم الإسباني رافاييل نادال الذي توج بلقب بطولة أستراليا، في المركز الخامس.

وتوج نادال، أمس الأحد، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته وانفرد بالرقم القياسي لبطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، حيث أحرز بذلك 21 لقبا في البطولات الكبرى مقابل 20 لقبا لكل من السويسري روجيه فيدرر والصربي ديوكوفيتش.

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