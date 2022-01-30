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السنغال تكمل عقد نصف نهائي أمم إفريقيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 11:14 مساء
السنغال تكمل عقد نصف نهائي أمم إفريقيا (فيديو)
فرحة لاعبي السنغال بعد تسجيل هدف في مرمى غينيا الاستوائية. الأحد، 30 يناير 2022 (الإنترنت)
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أكملت السنغال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بفوزها على غينيا الاستوائية 3-1، اليوم الأحد في ياوندي.

وسجل فامارا دييدهيو (28) وشيخو كوياتي (65) واسماعيلا سار (79) أهداف السنغال، وجانيك بويلا سام (57) هدف غينيا الاستوائية.

وضربت السنغال موعدًا في نصف النهائي مع بوركينا فاسو في الثاني من فبراير. وبذلك يتأهل منتخب السنغال الملقب للدور النصف النهائي في كأس الأمم الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخه.

- منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

وفي وقت سابق اليوم فاز منتخب مصر بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعته بالمنتخب المغربي، على ملعب أحمدو أهيدجو، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، وضرب الفراعنة موعدًا مع منتخب الكاميرون المستضيف للبطولة.

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