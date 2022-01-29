بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

كرست بوركينا فاسو عقدتها لتونس وأطاحت بها من الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا في كرة القدم المقامة في الكاميرون، عندما تغلبت عليها 1-صفر، السبت، في غاروا.

وسجل دانغو واتارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليقصي منتخب بلاده، تونس للمرة الثالثة من ربع النهائي بعدما خرجت على يدها في نسختي 1998 على أرض الأخيرة 7-8 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، و2017 في الغابون بثنائية نظيفة.

وضربت بوركينا فاسو موعدًا في نصف النهائي، الأربعاء المقبل، على ملعب «أحمدو أهيدغو» في ياوندي مع الفائز من لقاء السنغال وغينيا الاستوائية، اللتين تلتقيان غدًا الأحد في ياوندي.