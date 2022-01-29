Atwasat

بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 11:10 مساء
بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا
لاعبو بوركينا فاسو يحتلفون بهدف دانغو واتارا في مرمى منتخب تونس في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا بالكاميرون. (الإنترنت)
alwasat radio

كرست بوركينا فاسو عقدتها لتونس وأطاحت بها من الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا في كرة القدم المقامة في الكاميرون، عندما تغلبت عليها 1-صفر، السبت، في غاروا.

وسجل دانغو واتارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليقصي منتخب بلاده، تونس للمرة الثالثة من ربع النهائي بعدما خرجت على يدها في نسختي 1998 على أرض الأخيرة 7-8 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، و2017 في الغابون بثنائية نظيفة.

وضربت بوركينا فاسو موعدًا في نصف النهائي، الأربعاء المقبل، على ملعب «أحمدو أهيدغو» في ياوندي مع الفائز من لقاء السنغال وغينيا الاستوائية، اللتين تلتقيان غدًا الأحد في ياوندي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»

كولومبي وتونسي في صفوف «الاتحاد»
انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)

انتهت .. منتخب ليبيا يخسر وديا أمام نظيره الكويتي 0-2 (فيديو)
اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة

اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة
تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية

تونس: اتهام فتاة سورية بالتخطيط لعملية إرهابية بمناطق سياحية
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد

الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو

فرانس برس: أموال «قذرة» روسية في بريطانيا تضعف سلاح العقوبات على موسكو
اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
حيدر السائح يتوقع إصدار «قرارات قاسية» لمجابهة الموجة الرابعة من «كورونا»

حيدر السائح يتوقع إصدار «قرارات قاسية» لمجابهة الموجة الرابعة من «كورونا»
«المسماري»: معركة القطرون استمرت 44 ساعة.. وخلايا في دول الجوار توفر الدعم لعناصر «داعش»

«المسماري»: معركة القطرون استمرت 44 ساعة.. وخلايا في دول الجوار توفر الدعم ...
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أبوبكر».. النجم الذي يحمل آمال الكاميرونيين في كأس الأمم الأفريقية
«أبوبكر».. النجم الذي يحمل آمال الكاميرونيين في كأس الأمم ...
أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا
أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا
تصفيات مونديال 2022: اليابان وأستراليا يضيقان الخناق موقتا على السعودية
تصفيات مونديال 2022: اليابان وأستراليا يضيقان الخناق موقتا على ...
الصين تحذر الولايات المتحدة من «التدخل» في أولمبياد بكين
الصين تحذر الولايات المتحدة من «التدخل» في أولمبياد بكين
تمديد عقد جائزة سنغافورة الكبرى مع «فورمولا 1» 7 أعوام
تمديد عقد جائزة سنغافورة الكبرى مع «فورمولا 1» 7 أعوام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)...
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب ......
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا ......
انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون
انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون...
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»...
المزيد
بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا
بوركينا فاسو تطيح تونس من ربع نهائي أمم أفريقيا...
مدفيديف يتخطى تسيتسيباس ويواجه نادال في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة
مدفيديف يتخطى تسيتسيباس ويواجه نادال في نهائي بطولة أستراليا......
نادال يتخطى بيريتيني ويبلغ نهائي أستراليا المفتوحة
نادال يتخطى بيريتيني ويبلغ نهائي أستراليا المفتوحة...
تمديد عقد جائزة سنغافورة الكبرى مع «فورمولا 1» 7 أعوام
تمديد عقد جائزة سنغافورة الكبرى مع «فورمولا 1» 7 أعوام...
الصين تحذر الولايات المتحدة من «التدخل» في أولمبياد بكين
الصين تحذر الولايات المتحدة من «التدخل» في أولمبياد بكين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط