نادال يتخطى بيريتيني ويبلغ نهائي أستراليا المفتوحة

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف خامسًا عالميًا المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع 6-3 و6-2 و3-6 و6-3، الجمعة، في نصف النهائي.

ويلتقي نادال البالغ من العمر 35 عامًا والساعي إلى اللقب الـ21 في الغراند سلام في مسيرته الاحترافية وتحطيم الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش، في المباراة النهائية الأحد مع الروسي دانييل مدفيديف الثاني أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع اللذين يلتقيان لاحقا.