Atwasat

نادال يتخطى بيريتيني ويبلغ نهائي أستراليا المفتوحة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يناير 2022, 09:23 صباحا
نادال يتخطى بيريتيني ويبلغ نهائي أستراليا المفتوحة
الإسباني رافايل نادال يعتزم العودة إلى الملاعب في دورة أبوظبي الاستعراضية اندرياس سولارو (ا ف ب)
alwasat radio

بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف خامسًا عالميًا المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس، بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع 6-3 و6-2 و3-6 و6-3، الجمعة، في نصف النهائي.

ويلتقي نادال البالغ من العمر 35 عامًا والساعي إلى اللقب الـ21 في الغراند سلام في مسيرته الاحترافية وتحطيم الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش، في المباراة النهائية الأحد مع الروسي دانييل مدفيديف الثاني أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع اللذين يلتقيان لاحقا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
بيدق وكومبارس!

بيدق وكومبارس!
تلك النظرة

تلك النظرة
تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»

تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم

جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك

الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015

«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»

منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)

التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة

«النواب» يعزل «الدولة» وينفرد بشروط اختيار الحكومة الجديدة
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
غضب من «إنفانتينو» لتصريحاته عن «موت الأفارقة في البحر»
غضب من «إنفانتينو» لتصريحاته عن «موت الأفارقة في البحر»
كولينز تتخطى شفيونتيك وتلحق ببارتي في أستراليا للتنس
كولينز تتخطى شفيونتيك وتلحق ببارتي في أستراليا للتنس
«أبوبكر».. النجم الذي يحمل آمال الكاميرونيين في كأس الأمم الأفريقية
«أبوبكر».. النجم الذي يحمل آمال الكاميرونيين في كأس الأمم ...
أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا
أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا
تصفيات مونديال 2022: اليابان وأستراليا يضيقان الخناق موقتا على السعودية
تصفيات مونديال 2022: اليابان وأستراليا يضيقان الخناق موقتا على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)...
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب ......
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا ......
انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون
انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون...
قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في «كأس السوبر الإسباني»
قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في «كأس السوبر الإسباني»...
المزيد
نادال يتخطى بيريتيني ويبلغ نهائي أستراليا المفتوحة
نادال يتخطى بيريتيني ويبلغ نهائي أستراليا المفتوحة...
تمديد عقد جائزة سنغافورة الكبرى مع «فورمولا 1» 7 أعوام
تمديد عقد جائزة سنغافورة الكبرى مع «فورمولا 1» 7 أعوام...
الصين تحذر الولايات المتحدة من «التدخل» في أولمبياد بكين
الصين تحذر الولايات المتحدة من «التدخل» في أولمبياد بكين...
تصفيات مونديال 2022: اليابان وأستراليا يضيقان الخناق موقتا على السعودية
تصفيات مونديال 2022: اليابان وأستراليا يضيقان الخناق موقتا ......
أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا
أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط