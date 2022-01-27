«أبوبكر».. النجم الذي يحمل آمال الكاميرونيين في كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه قائد منتخب الكاميرون فنسان أبوبكر ضغوطًا هائلة من بلاده لرفع كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليًا، لكنه أظهر أن «أكتافه عريضة»، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام غامبيا في الدور ربع النهائي السبت.

ونجح المهاجم الكاميروني بمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه صامويل إيتو لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في دور المجموعات بتاريخ كأس أمم أفريقيا (5)، علمًا أن أبوبكر تمكن من تسجيل هدفه السادس في البطولة بمواجهة جزر القمر في دور الـ16 ليصبح اللاعب الوحيد في القرن الـ21 يسجّل أكثر من 5 أهداف في نسخة واحدة.

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ويشيد المدرب الفرنسي كلود لوروا، بطل أفريقيا مع «الأسود غير المروضة» العام 1988 بأداء أبوبكر، قائلًا لوكالة «فرانس برس»: «لقد كان مبهرًا عندما سجّل بدم بارد من ركلتي جزاء». وتابع المدرب التاريخي لمنتخب الكاميرون الذي خاض 10 نسخ من كأس أفريقيا «قائدي المفضّل كان إميل مبوه. القائد، إنه دور مهم للغاية في كل المنتخبات الأفريقية، الاستمرارية، وهو الشخص الذي يسلّم الشعلة».

ويوافق أسطورة كرة القدم الكاميرونية على اختيار أبوبكر لقيادة الجيل الحالي «إنه الأكبر في الفريق، يجب أن يأخذ شارة القيادة، لديه رغبة أكبر في القيام بعمل جيد، لأن الأقدمية في الفريق غالبًا ما تكون لها الأسبقية».

- قائد بالفطرة

ويقول مدرب الكاميرون البرتغالي توني كونسيساو: «يملك أبوبكر خبرة كبيرة في هذه المسابقة.. قبل كل شيء، صنع التاريخ من خلال التوقيع على هدف الفوز بتسديدة رائعة في نهاية نهائي 2017 ضد مصر، محرزًا اللقب الخامس للكاميرون في تاريخ كأس أفريقيا».

ويواصل كونسيساو إسهابه بالإشادة بمهاجم النصر السعودي «يحظى باحترام زملائه، فهو يمثل المدرب بشكل جيد للغاية، إنه قائد ولاعب رائع جدًا على الملعب وخارجه أيضًا». وأضاف «بعد ذلك يتحدث فنسان نفس لغتي، هذا عامل مهم».

في المباراة الافتتاحية، بينما كان منتخب بوركينا فاسو يتقدم 1-صفر، وكانت الخيبة تسيطر على ملعب أوليمبي، لم ترتعش قدم «كابي»، مسجّلا ركلة جزاء إلى يمين الحارس وأخرى إلى يساره، رغم أن أداء الكاميرون لم يكن مرضيًا للكثيرين. ويعلق ميلا «لقد حاول التعويض عن طريق السعي لاستلام الكرة في المنتصف، في حين أنه عادة ما يكون في المقدمة، ومنع المدافعين بالفعل من اللعب».

وأضاف أحد أبرز نجوم كأس العالم 1990 «لكن بقدم جيدة جدًا سجل ركلتي جزاء». وبعد ثنائية الافتتاح، سجّل أبوبكر ثنائية جديدة أمام إثيوبيا (4-1)، ثم في مباراة الرأس الأخضر (1-1). لم تشذ القاعدة في ثمن النهائي، عندما هزّ شباك جزر القمر مسجلًا الهدف الثاني لبلاده (2-1).

- لعبة عشقتها

ويقول أبوبكر ابن الثلاثين عامًا «كرة القدم هي شيء لطالما أحببته». وبدأت علاقة الحب بين أبوبكر وكرة القدم في مدينة غاروا، عاصمة المنطقة الشمالية التي ولد فيها ومنها انتقل إلى جميع أنحاء العالم ليلعب مع أندية في أفريقيا وأوروبا وآسيا، فحمل ألوان فالنسيان الفرنسي، بورتو البرتغالي وبشيكتاش التركي.

وقال «يمكننا أن نفعل أشياء عظيمة ونحن نعرف ذلك.. هذا هو الأهم في الوقت الحالي وسأفعل ما يجب أن أفعله، لضمان تحقيق هدفنا». يدرك أبوبكر أنه يقود أحلام بلاده للظفر بكأس أمم أفريقيا على أرضها، في مهمة ليست سهلة بالتأكيد لكنه أثبت قدرته على تحويل الحلم إلى حقيقة.

فنسان أبو بكر يعد أبرز نجوم كأس أمم أفريقيا مع المنتخب الكاميروني مسجلا حتى اللحظة ستة أهداف(ا ف ب)