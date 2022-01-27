كولينز تتخطى شفيونتيك وتلحق ببارتي في أستراليا للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت الأميركية دانيال كولينز، المصنفة 30 عالميًا، أول نهائي لها في البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد تأهلها اليوم الخميس إلى نهائي أستراليا المفتوحة على حساب البولندية إيغا شفيونتيك التاسعة عالميًا 6-4 و6-1.

كولينز (28 عامًا) التي بلغت نصف النهائي العام 2019 في أول مشاركة لها، ستلاقي في النهائي الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى عالميًا، المتأهلة على حساب الأميركية الأخرى ماديسون كيز (51) بسهولة 6-1، 6-3.

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