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«نيوكاسل» يقترب من ضم نجم البرازيل و«ليون»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 09:26 مساء
«نيوكاسل» يقترب من ضم نجم البرازيل و«ليون»
جيمارايش لاعب وسط البرازيل و«ليون». (الإنترنت)
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن لاعب الوسط البرازيلي برونو جيمارايش، سينتقل إلى «نيوكاسل» يونايتد مقابل 40 مليون يورو (33.5 مليون جنيه استرليني)، رغم أن ناديه «أولمبيك ليون» نفى التوصل لأي اتفاق.

وقالت «رويترز» إن اللاعب، البالغ عمره 24 عامًا، سيخضع لفحص طبي مطلع الأسبوع في البرازيل، إذ يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في الفترة الدولية.

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وأوضحت «رويترز» أن «نيوكاسل» وافق على كل طلبات «ليون»، كما اتفق جيمارايش على البنود الشخصية مع النادي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي وقت سابق اليوم نفى النادي الفرنسي في بيان التكهنات الصحفية بشأن إتمام الصفقة.

الفائز بذهبية طوكيو
وانضم جيمارايش، الفائز بذهبية «أولمبياد طوكيو» مع البرازيل العام الماضي، إلى «ليون» من «أتليتيكو بارانينسي» في يناير 2020.

وخلال صراعه لتجنب الهبوط تعاقد «نيوكاسل بالفعل مع المهاجم كريس وود والظهير الأيمن كيران تريبيير في فترة الانتقالات هذا الشهر.

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