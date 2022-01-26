منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل المنتخب المصري لكرة القدم، إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، بعد فوزه على كوت ديفوار بركلات الترجيح (5-4)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

وجاءت أول فرصة خطيرة بعد ثلاث دقائق من البداية بتسديدة من فرانك كيسي مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى محمد الشناوي حارس مصر.

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وبعدها بخمس دقائق حاول سيرج أورييه اختراق دفاع مصر من الناحية اليسرى، لكن عمر مرموش نجح في إبعاد الخطورة.

وكاد مرموش يفتتح التسجيل بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من العارضة في الدقيقة 17.

وأطلق محمد صلاح، قائد منتخب مصر، تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من عمرو السولية في الدقيقة 21 أبعدها الحارس بدرة علي سنجاري إلى ركلة ركنية ببراعة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول أطلق سيباستيان آلير تسديدة من عند حدود منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي.

وأهدر السولية فرصة خطيرة من وضع انفراد في الدقيقة 53 بعد تمريرة من صلاح، حيث أطلق تسديدة أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 70 تصدى الشناوي لمحاولة خطيرة من آلير كادت تكون هدف الافتتاح، وبعدها بثلاث دقائق أهدر البديل محمود حسن «تريزيجيه» فرصة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيسر لسنجاري.

وقبل النهاية بخمس دقائق اخترق البديل ويلفريد زاها منطقة جزاء مصر وأطلق تسديدة قوية تصدى لها الشناوي، وتوقفت المباراة بعدها لعلاجه من الإصابة لكنه غادر الملعب في النهاية ليشارك بدلًا عنه الحارس محمد أبوجبل.

واستمر التعادل دون أهداف ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل السبلي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهائية إلى الفراعنة بنتيجة (5-4).

بهذه النتيجة ضرب المنتخب المصري، موعدًا مع نظيره المغربي الذي خطف التأهل أمس بعد فوزه 2-1 على مالاوي، في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.