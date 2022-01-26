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مدفيديف يقلب تأخره لفوز ضد أوجيه ألياسيم في أستراليا المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 03:57 مساء
مدفيديف يقلب تأخره لفوز ضد أوجيه ألياسيم في أستراليا المفتوحة للتنس
مدفيديف يتخطى أوجيه ألياسيم بخمس مجموعات مشوّقة ويلحق بتسيتسيباس في نصف النهائي. (الإنترنت)
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قلب الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيًا عالميًا، تأخره بمجموعتين أمام الكندي الشاب فيليكس أوجيه-ألياسيم، وبلغ اليوم الأربعاء نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، ليضرب موعدًا ناريًا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع.

وحسم مدفيديف، وصيف العام الماضي، المباراة بخمس مجموعات مشوّقة 6-7 (4-7) و3-6 و7-6 (7-2) و7-5 و6-4 في 4 ساعات و42 دقيقة، ليكمل مشواره في بطولة يغيب عنها المصنف الأول عالميًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش لترحيله من أستراليا بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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