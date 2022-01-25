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المغرب ثاني العرب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 11:20 مساء
المغرب ثاني العرب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
منتخب المغرب يتأهل لدور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية بعد انتصار مستحق على مالاوي بثنائية مقابل هدف. (الإنترنت)
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بلغ المنتخب المغربي دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في الكاميرون بعد فوزه 2-1 على مالاوي بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار مستحق في دور الستة عشر في استاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة ياوندي اليوم الثلاثاء.

ورغم سيطرة المنتخب المغربي على الشوط الأول تماما، لكن مالاوي افتتحت التسجيل بعد سبع دقائق من البداية بفضل هدف فرانك مهانجو بتسديدة هائلة ومفاجئة من مدى بعيد سكنت شباك ياسين بونو حارس المغرب المتقدم عن مرماه.

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وفي الدقيقة 23 أهدر اللاعب ذاته فرصة خطيرة من الناحية اليسرى عندما أطلق تسديدة متسرعة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى بونو. وبعدها بدقائق أطلق أشرف حكيمي تسديدة رائعة من ركلة حرة أنقذها تشارلز ثوم حارس مالاوي ببراعة. وردت العارضة تسديدة مباشرة من رومان سايس قائد المغرب في الدقيقة 33 إثر تمريرة عرضية.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق رد القائم والحارس تسديدة اخرى من حكيمي قبل أن يدرك يوسف النصيري التعادل بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة عرضية من سليم أملاح. ونجح حكيمي هذه المرة في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 70 بتسديدة رائعة من ركلة حرة سكنت الزاوية العليا لمرمى ثوم.

بهذه النتيجة يلتقي المنتخب المغربي، المتوج باللقب مرة واحدة العام 1976، في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة مصر وساحل العاج غدًا الأربعاء في ختام مباريات دور الستة عشر.

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