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فلاهوفيتش يتلقى تهديدات بالقتل بسبب «يوفنتوس»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 09:30 مساء
فلاهوفيتش يتلقى تهديدات بالقتل بسبب «يوفنتوس»
مهاجم فيورنتينا الصربي دوشان فلاهوفيتش. (الإنترنت)
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فتحت الشرطة الإيطالية، تحقيقًا عقب ظهور لافتات تحمل إهانة وتهديدات إلى دوسان فلاهوفيتش، مهاجم «فيورنتينا»، اليوم الثلاثاء، وسط تقارير إعلامية تشير إلى اقترابه من الانتقال إلى المنافس «يوفنتوس».

وعُلقت عدة لافتات خارج استاد «أرتيميو فرانكي» الخاص بـ«فيورنتينا» ردًّا على تقارير إعلامية ذكرت أن المهاجم الصربي البالغ عمره 21 عامًا، الذي يتقاسم صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم مع تشيرو إيموبيلي مهاجم «لاتسيو» برصيد 17 هدفًا لكل منهما، وافق على انتقاله إلى «يوفنتوس»، الذي يتخذ من مدينة تورينو مقرًّا له.

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وجاء في إحدى اللافتات: «حراسك لن ينقذوا حياتك.. انتهى أمرك»، وكان مكتوبًا على أخرى: «المرتزق الجديد»، بينما ضمت لافتات أخرى عبارات إهانة بذيئة.

وقال ناطق باسم الشرطة لـ«رويترز»: «وحدة خاصة من شرطة فلورنسا تعمل على القضية وتجري تحقيقًا شاملًا في محاولة للوصول إلى مَن كتب ورفع هذه اللافتات، كما نفذت الوحدة كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة لتجنب تكرار وقائع مماثلة».

أكثر المهاجمين طلبًا في أوروبا

وانضم فلاهوفيتش إلى «فيورنتينا» في يوليو 2018، قادمًا من «بارتيزان بلغراد» الصربي، وقد تطور ليصبح أحد أكثر المهاجمين الشبان المطلوبين في أندية أوروبا. واُختير كأفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل 21 هدفًا في المسابقة.

وأعلن النادي الذي يتخذ من فلورنسا مقرًّا له، في أكتوبر من العام الماضي، أن المهاجم رفض عروضًا لتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023.

وقالت تقارير، اليوم، إن «يوفنتوس» توصل لاتفاق للتعاقد مع فلاهوفيتش مقابل نحو 75 مليون يورو (84.56 مليون دولار).

ويخوض «فيورنتينا»، صاحب المركز السابع في الدوري الإيطالي، منافسة منذ فترة طويلة مع «يوفنتوس»، ويتأخر بفارق ست نقاط حاليًا عن منافسه القادم من «تورينو» صاحب المركز الخامس وله مباراة مؤجلة.

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