Atwasat

السنغال تخطف التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 08:34 مساء
السنغال تخطف التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
السنغال تبلغ ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 بعد الفوز على منتخب الرأس الأخضر (2 - 0).(الإنترنت)
alwasat radio

نجح المنتخب السنغالي في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بفوزه بثنائية دون رد، على نظيره الرأس الأخضر، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كويكونغ ستاديوم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم طرد اللاعب باتريك أندرادي من الرأس الأخضر في الدقيقة (21)، بعدما لجأ الحكم الجزائري إلى تقنية الفيديو، التي أشارت لوجود تدخل عنيف من اللاعب.

- رياض محرز.. من سارسيل إلى قمة كرة القدم الأفريقية
- قرار من «غوارديولا» تجاه «محرز» بعد وداعه كأس الأمم الأفريقية
- واقعة «ياوندي» ليست الأولى.. أشهر 5 كوارث في ملاعب القارة الأفريقية
- كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي

وفي الشوط الثاني، تعرض حارس مرمى الرأس الأخضر، فوزينا دياز، للطرد في الدقيقة 57، قبل أن يحرز ساديو ماني هدف التقدم للمنتخب السنغالي في الدقيقة (64)، فيما سجل البديل بامبا ديانغ الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويلتقي المنتخب السنغالي (أسود التيرانغا) في دور الثمانية الفائز من المواجهة المرتقبة غدًا بين منتخبي مالي وغينيا الاستوائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية

رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي

كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي
فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا

فرانس برس: تهويل أميركي بشأن الوضع في أوكرانيا وموسكو تندد بهستيريا
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
الحنين إلى الخلاء

الحنين إلى الخلاء
لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟

لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟
الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية

الـ«بنتاغون»: واشنطن وضعت 8500 عسكري في حالة تأهب بسبب الأزمة الأوكرانية
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
السيسي يستقبل تبون في القاهرة

السيسي يستقبل تبون في القاهرة
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة

«ناتو»: نشر حاملة طائرات أميركية كاملة في «المتوسط» لأول مرة منذ الحرب الباردة
المندوب الأميركي: حان الوقت لتتوقف بعض الأطراف الليبية عن عقد صفقات في الكواليس

المندوب الأميركي: حان الوقت لتتوقف بعض الأطراف الليبية عن عقد صفقات في الكواليس
عقيلة صالح: المواطن لا يعنيه الدستور أو القانون.. والأهم مصير السلطة التنفيذية

عقيلة صالح: المواطن لا يعنيه الدستور أو القانون.. والأهم مصير السلطة التنفيذية
وليامز تغرد عن سهام سرقيوة قبل جلسة «النواب»

وليامز تغرد عن سهام سرقيوة قبل جلسة «النواب»
تعليقا على تصريحات وليامز بعد لقاء عقيلة.. نورلاند: واشنطن تؤيد الانتخابات أولًا

تعليقا على تصريحات وليامز بعد لقاء عقيلة.. نورلاند: واشنطن تؤيد الانتخابات أولًا
وليامز لعقيلة صالح: لن يكون هناك حل لشرعية المؤسسات الليبية إلا من خلال الانتخابات

وليامز لعقيلة صالح: لن يكون هناك حل لشرعية المؤسسات الليبية إلا من خلال ...
كاركاتير حليم - الفقراء و«أصحاب الفخامة»

كاركاتير حليم - الفقراء و«أصحاب الفخامة»
مجموعة «إرميس» ترفع دعوى قضائية على شخص صمم نسخا افتراضية من حقائبها

مجموعة «إرميس» ترفع دعوى قضائية على شخص صمم نسخا افتراضية من حقائبها
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
قرار رسمي من «كاف» بعد وفاة 8 مشجعين
قرار رسمي من «كاف» بعد وفاة 8 مشجعين
كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي
كأس الأمم الأفريقية: «أسود الأطلسي» في مهمة إطفاء «شعلة» مالاوي
المنتخب التونسي يتلقى دفعة معنوية قبل موقعة بوركينا فاسو
المنتخب التونسي يتلقى دفعة معنوية قبل موقعة بوركينا فاسو
واقعة «ياوندي» ليست الأولى.. أشهر 5 كوارث في ملاعب القارة الأفريقية
واقعة «ياوندي» ليست الأولى.. أشهر 5 كوارث في ملاعب القارة ...
وفاة نجم منتخب هولندا السابق فيم يانسن عن 75 عاما
وفاة نجم منتخب هولندا السابق فيم يانسن عن 75 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)...
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب ......
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا الاستوائية
أمم إفريقيا: خسارة صادمة للجزائر حاملة اللقب أمام غينيا ......
انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون
انطلاق حفل افتتاح الأمم الأفريقية في الكاميرون...
قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في «كأس السوبر الإسباني»
قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في «كأس السوبر الإسباني»...
المزيد
فلاهوفيتش يتلقى تهديدات بالقتل بسبب «يوفنتوس»
فلاهوفيتش يتلقى تهديدات بالقتل بسبب «يوفنتوس»...
السنغال تخطف التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
السنغال تخطف التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية...
رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم الأفريقية
رياض محرز يخرج عن صمته بعد خروج المنتخب المبكر من كأس الأمم ......
وفاة نجم منتخب هولندا السابق فيم يانسن عن 75 عاما
وفاة نجم منتخب هولندا السابق فيم يانسن عن 75 عاما...
واقعة «ياوندي» ليست الأولى.. أشهر 5 كوارث في ملاعب القارة الأفريقية
واقعة «ياوندي» ليست الأولى.. أشهر 5 كوارث في ملاعب القارة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط