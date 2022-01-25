السنغال تخطف التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

نجح المنتخب السنغالي في التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بفوزه بثنائية دون رد، على نظيره الرأس الأخضر، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب كويكونغ ستاديوم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم طرد اللاعب باتريك أندرادي من الرأس الأخضر في الدقيقة (21)، بعدما لجأ الحكم الجزائري إلى تقنية الفيديو، التي أشارت لوجود تدخل عنيف من اللاعب.

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وفي الشوط الثاني، تعرض حارس مرمى الرأس الأخضر، فوزينا دياز، للطرد في الدقيقة 57، قبل أن يحرز ساديو ماني هدف التقدم للمنتخب السنغالي في الدقيقة (64)، فيما سجل البديل بامبا ديانغ الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويلتقي المنتخب السنغالي (أسود التيرانغا) في دور الثمانية الفائز من المواجهة المرتقبة غدًا بين منتخبي مالي وغينيا الاستوائية.