وفاة نجم منتخب هولندا السابق فيم يانسن عن 75 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «فينورد» الهولندي، اليوم الثلاثاء، وفاة فيم يانسن لاعب منتخب هولندا السابق ومدرب«فينورد» و«سيلتيك» السابق عن 75 عامًا.

وفاز يانسن بلقب الدوري الهولندي أربع مرات كلاعب مع «فينورد»، إلى جانب كأس أوروبا 1970، وعاد لتدريب النادي في 1991 وقاده لإحراز لقب الكأس مرتين.

وكان يانسن ضمن تشكيلة منتخب هولندا التي بلغت نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين في 1974 و1978.

وقال النادي في بيان: «بحزن شديد، عرف فينورد بوفاة أسطورة النادي فيم يانسن.. فيم يانسن كان من أبرز لاعبي كرة القدم الذين سبق لهم اللعب في فينورد».

وأضاف: «لقد خدم النادي كلاعب شاب وكلاعب ومساعد مدرب ومدرب ومدير فني ومستشار، وكان جزءًا من أنجح فرق فينورد على الإطلاق».

وتولى يانسن تدريب «سيلتيك» الأسكتلندي في موسم 1997-1998، وتوج بثنائية الدوري والكأس وحرم «رينغرز» من لقبه العاشر على التوالي في الدوري المحلي، وكان وراء التعاقد مع هنريك لارسون أسطورة «سيلتيك»، الذي أحرز 242 هدفًا في 313 مباراة مع النادي.