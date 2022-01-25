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المنتخب التونسي يتلقى دفعة معنوية قبل موقعة بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 05:22 مساء
المنتخب التونسي يتلقى دفعة معنوية قبل موقعة بوركينا فاسو
فرحة لاعبي منتخب تونس بهدف يوسف المساكني في مرمى نيجيريا. الأحد 23 يناير 2022 (الإنترنت)
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قال الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن أربعة لاعبين في تشكيلة المنتخب الوطني تعافوا من عدوى «كوفيد-19» قبل مواجهة بوركينا فاسو في دور الثمانية بكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وأضاف الاتحاد التونسي، في بيان، أن اختبارات «كورونا» للاعبين غيلان الشعلالي وعلي معلول وأيمن دحمان ويوان توزجار، جاءت سلبية.

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وعانت تونس تفشي فيروس «كورونا» في تشكيلتها، وانتقلت العدوى إلى المدرب منذر الكبير، لكن الفريق نجح في تجاوز الموقف والتأهل لدور الثمانية.

وصعدت تونس لدور الثمانية بعد إطاحة نيجيريا والفوز عليها 1- صفر، بهدف قائد الفريق يوسف المساكني في دور الستة عشر.

وتلتقي تونس، المتوجة باللقب مرة واحدة االعام 2004، بوركينا فاسو في دور الثمانية يوم السبت المقبل.

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