إصابة إنزاغي بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إصابة مدربه سيموني إنزاغي، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال النادي في بيان أن نتيجة إنزاغي صاحب الـ(45 عامًا) جاءت إيجابية يوم الإثنين، وسيتبع المدرب الآن البروتوكولات المنصوص عليها في إرشادات الرعاية الصحية.

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ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، وله مباراة مؤجلة، متقدماً بفارق أربع نقاط عن كل من نابولي الثاني وميلان الثالث.

ومع فترة التوقف الشتوية لمدة أسبوعين، من المتوقع أن يكون إنزاغي قد تعافى للموقعة النارية المرتقبة في دربي ميلان في الخامس أو السادس من فبراير المقبل ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين.

وفشل ميلان في تضييق الخناق على غريمه عندما اكتفى بالتعادل السلبي مع يوفنتوس الخامس في الدوري يوم الأحد، في حين حقق إنتر فوزًا قاتلا 2-1 على فينيسيا السبت، فيما فاز نابولي على ساليرنيتانا 4-1.