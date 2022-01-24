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هداف الدوري الإيطالي يوافق على الانتقال إلى «يوفنتوس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 10:47 مساء
هداف الدوري الإيطالي يوافق على الانتقال إلى «يوفنتوس»
مهاجم فيورنتينا الصربي دوشان فلاهوفيتش يحتفل بهز شباك ميلان في الدوري الإيطالي في 20 نوفمبر 2021 (اف ب)
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الهداف الصربي دوشان فلاهوفيتش، وافق على الشروط الشخصية للانتقال إلى «يوفنتوس» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكن «فيورنتينا» لن يتخلى عنه إلا في حال حصوله على 70 مليون يورو.

ويُعتقد بأن «يوفنتوس» يتنافس مع «آرسنال» الإنجليزي للحصول على خدمات ابن الـ21 عامًا الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، مشاركة مع مهاجم «لاتسيو»، تشيرو إيموبيلي (17 لكل منهما).

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وأشارت جريدة «غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، إلى أن الصربي الدولي استبعد «آرسنال» من خياراته، وكل ما يريده هو الانضمام إلى «يوفنتوس».

وذكرت الجريدة ذاتها، الأسبوع الماضي، أن «يوفنتوس» عرض على «فيورنتينا» 35 مليون يورو، إضافة للمهاجم السويدي ديان كولوشيفسكي من أجل إقناعه بالتخلي عن فلاهوفيتش.

ولم يؤكد «فيورنتينا» خبر تلقيه هذا العرض، وتتحدث التقارير عن أن «فيولا» لا يريد إدخال أي لاعب في صفقة التخلي عن مهاجمه، وقد حدد سعر الأخير بقرابة سبعين مليون يورو.

التخلي عن بعض اللاعبين
وفي حال قرر «يوفنتوس» الرضوخ لرغبة «فيورنتينا»، فلن يكون باستطاعته تعزيز صفوفه الصيف المقبل بأي لاعب، إلا في حال نجح في التخلي عن بعض لاعبيه، وسط الحديث عن رغبه «آرسنال» بضم لاعب الوسط البرازيلي أرثر، واهتمام «برشلونة» الإسباني بمواطنه المهاجم ألفارو موراتا.

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