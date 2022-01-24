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ظهير أيسر يتولى حراسة مرمى جزر القمر في كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 09:22 مساء
ظهير أيسر يتولى حراسة مرمى جزر القمر في كأس الأمم الأفريقية
شاكر الهدهور الظهير الأيسر لمنتخب جزر القمر. (الإنترنت)
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اضطرت جزر القمر للاعتماد على ظهير أيسر لحراسة المرمى أمام الكاميرون، صاحبة الأرض، في دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الإثنين، بعدما رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إشراك الحارس علي أحمدا رغم أن نتيجته جاءت سلبية لـ«كوفيد-19».

وكان الحارس سالم بن بوينا تعرض لإصابة خطيرة في الكتف، بينما دخل الحارسان أحمدا ومؤيد أوسيني في عزل ذاتي الأسبوع الماضي بسبب الإصابة بفيروس «كورونا».

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وجاءت نتيجة أحمدا سلبية اليوم الإثنين، وأعلن اتحاد جزر القمر، في إفادة صحفية، أن الحارس سيكون بوسعه اللعب. لكن اللجنة الطبية في (كاف) رفضت مشاركة الحارس وقالت إن أي لاعب سيدخل الحجر الصحي سيحتاج إلى الانتظار خمسة أيام قبل اللعب.

وستعتمد جزر القمر على شاكر الهدهور البالغ عمره 30 عامًا، الذي يلعب في «أجاكسيو» بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، كحارس مرمى. وهذا الظهور الأول في البطولة للاعب الذي انضم للمنتخب في 2014.

وتنص لوائح البطولة على أنه يجب على أي منتخب اللعب طالما كان لديه 11 لاعبًا جاهزًا على الأقل. وفي حال عدم توافر حارس مرمى، يجب أن يشارك لاعب آخر في هذا المركز.

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