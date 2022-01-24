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غامبيا تكتب التاريخ بالتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يناير 2022, 09:11 مساء
غامبيا تكتب التاريخ بالتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا
منتخب غامبيا يتأهل إلى دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على غينيا بنتيجة 1-0 لأول مرة في تاريخه.(الإنترنت)
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واصل منتخب غامبيا الأول لكرة القدم، مفاجآته وفاز 1-0 على نظيره الغيني، ليبلغ دور الثمانية في مشاركته الأولى ضمن كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، اليوم الإثنين.

وسجل موسى بارو مهاجم المنتخب الغامبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة من يوسف بوب، حيث تسلم الكرة بطريقة لافتة بقدمه اليمنى، ثم سجل بقدمه اليسرى ليحسم مواجهة دور الـ16.

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وخاضت غامبيا، وهي صاحبة أسوأ تصنيف في كل المنتخبات الـ24 المشاركة في كأس الأمم، حيث تحتل المركز 150 عالميًّا، الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بسبب طرد البديل يوسف نجي في الدقيقة 87، وطُرد الغيني إبراهيما كونتي قبل صافرة النهاية مباشرة.

وستلعب غامبيا في دور الثمانية ضد الكاميرون صاحبة الأرض أو جزر القمر.

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