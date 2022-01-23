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تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 11:07 مساء
تونس تقصي نيجيريا وتصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية (فيديو)
فرحة لاعبي منتخب تونس بهدف يوسف المساكني في مرمى نيجيريا. الأحد 23 يناير 2022 (الإنترنت)
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فاز منتخب تونس الأول لكرة القدم على نظيره النيجيري بهدف نظيف، صعد بنسور قرطاج إلى دور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.

سجل يوسف المساكني لاعب منتخب تونس، الهدف الأول لنسور قرطاج في الدقيقة 47 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتخدع يد حارس نيجيريا وتسكن الشباك.

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وكان منتخب تونس تأهل إلى دور ثمن النهائي بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فيما تصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكلامة بثلاث انتصارات.

ومن المقرر أن تلتقي تونس منتخب بوركينا فاسو الذي تأهل على حساب الجابون بركلات الترجيح في وقت سابق اليوم الأحد.

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