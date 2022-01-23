الأمم الأفريقية تنطلق في الأدوار الإقصائية بمواجهتي تونس أمام نيجيريا وبوركينا فاسو مع الغابون

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق، الأحد، مواجهات الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا، بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث يواجه منتخب تونس المنتخب النيجيري، في مواجهة نارية مثيرة، بينما تبدأ خيول بوركينا فاسو معركة قوية مع فهود الغابون.

يحتضن ملعب «ليمبي ستاديوم» معركة بوركينا فاسو مع الغابون، في دور الـ16، وبعدها يستقبل ملعب رومدي أدجيا موقعة نيجيريا ضد تونس في ثمن نهائي البطولة القارية.

وضمن منتخب تونس التأهل في المركز الثالث للمجموعة السادسة، برصيد 4 نقاط، فيما نجح منتخب نيجيريا في تحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة بـ9 نقاط، ليضربا موعدًا مرتقبًا في ثمن النهائي.

وخلال مشواره فى دور المجموعات، فاز المنتخب النيجيري بالعلامة الكاملة على مصر (1-0)، والسودان (3-1)، بالإضافة إلى غينيا بيساو (2-0).

ويطمح نسور نيجيريا فى مواصلة انتصاراتهم، من أجل مواصلة رحلتهم في الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، ومعانقة اللقب الغائب منذ سنوات.

بينما تأهل منتخب تونس، ضمن أفضل المنتخابت صاحبة المركز الثالث، بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، بثلاث نقاط، عقب فوز على موريتانيا (4-0)، وهزيمتين من مالي وغامبيا بنفس النتيجة (1-0).

وتسعى كتيبة «نسور قرطاج» لمصالحة جماهيرها بعد المستوى الذي ظهر به الفريق في دور المجموعات، وستكون البداية مباراة نيجيريا أملًا في التخطى إلى ربع النهائي، وحتى الفوز باللقب الأفريقي.