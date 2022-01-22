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طرد و«كورونا» يبعدان مدرب تونس عن مواجهة نيجيريا وسط إصابة 4 معاونين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 02:48 مساء
طرد و«كورونا» يبعدان مدرب تونس عن مواجهة نيجيريا وسط إصابة 4 معاونين
منذر الكبير. (أرشيفية : الإنترنت)
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انضم مدرب المنتخب التونسي، منذر الكبير، وأربعة من طاقمه الفني إلى لائحة المصابين بفيروس «كورونا»، الجمعة، قبل يومين من مباراة «نسور قرطاج» المرتقبة أمام نيجيريا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الكاميرون، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأكد راديو «موزاييك أف أم» التونسي أن نتائج فحوصات الكبير وطبيب المنتخب سهيل الشملي، إلى جانب مدرب حراس المرمى الشاذلي المبروكي، وعضوين آخرين في الطاقم الفني، جاءت إيجابية، وهو ما يعني غيابهم عن مباراة المنتخب أمام نيجيريا، بحسب «فرانس برس».

ولكن الكبير كان سيغيب في أية حال عن تلك المواجهة، إذ أنه تلقى طردًا ببطاقتين صفراوين في المباراة التي خسرها المنتخب التونسي أمام غامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة الخميس.

وخاضت تونس المباراة في غياب عشرة لاعبين بسبب الإصابة بفيروس «كورونا» أبرزهم علي معلول وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان ووهبي الخزري.

وخطفت غامبيا فوزًا قاتلًا من تونس المنقوصة بسبب «كوفيد-19» بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، غير أن منتخب «نسور قرطاج» عبر إلى ثمن النهائي كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث بين المجموعات الست في البطولة.

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