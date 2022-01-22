إعلان التشكيل المثالي لدور مجموعات الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، التشكيل الأفضل لدور المجموعات من البطولة.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي (مصر)، وفي خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب)، تروس إيكونغ (نيجيريا)، أحمد حجازي (مصر)، جيسلاين كونان (كوت ديفوار).

وفي خط الوسط: نابي كيتا (غينيا)، يفيس بيسوما (مالي)، مودو بارو (جامبيا)، وفي خط الهجوم: سفيان بوفال (المغرب)، فينسينت أبوبكر (الكاميرون)، سيمون موسيس (نيجيريا).

وتنطلق مباريات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، الأحد، بمواجهة بوركينا فاسو والغابون.