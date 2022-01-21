قرار من «غوارديولا» تجاه «محرز» بعد وداعه كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، إن الدولي الجزائري رياض محرز لن يكون مع الفريق في رحلته غدا السبت لمواجهة ساوثامبتون بعد حصوله على راحة لمدة أسبوع إثر خروج منتخب بلاده مبكرا من كأس الأمم الأفريقية.

وأهدر محرز (30 عاما) قائد الجزائر ركلة جزاء في الهزيمة 3-1 أمام ساحل العاج، ليودع حامل اللقب البطولة التي تستضيفها الكاميرون من دور المجموعات.

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وأوضح غوارديولا في مؤتمر صحفي عن محرز: «إنه في إجازة لمدة أسبوع.. بعد خروج الجزائر من كأس الأمم الافريقية حصل على تصريح بالراحة لمدة أسبوع، وسينضم للفريق الأسبوع المقبل».

وأضاف غوارديولا أن نيثن آكي سيعود للتشكيلة لكن سيستمر غياب أولكسندر زينتشينكو بعد غياب اللاعبين عن الفوز على تشيلسي الأسبوع الماضي.

تصدر الدوري الإنجليزي

ولم يفقد سيتي، متصدر الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، أي نقطة منذ هزيمته (2-صفر) أمام كريستال بالاس في أكتوبر الماضي ويتطلع لانتصاره 13 على التوالي عندما يزور ساوثامبتون غدا السبت.

وفاز فريق المدرب رالف هازنهوتل، الذي فرض التعادل من دون أهداف على سيتي في وقت سابق هذا الموسم، خمس مرات فقط حتى الآن لكن غوارديولا كال المديح لنظيره ومنافسه قبل المباراة.

وقال في إشارة إلى لاعب الوسط جيمس وارد-براوس «إنهم لديهم أفضل منفذ للركلات الحرة في العالم.. إنه استثنائي في تنفيذ الركلات الثابتة».