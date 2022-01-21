أرتيتا يركز على دخول المربع الذهبي في الدوري بعد الخروج من كأس الرابطة

القاهرة - بوابة الوسط

سيركز مدرب آرسنال، ميكل أرتيتا، على دخول المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد خروج فريقه من كأس الرابطة حيث يقترب النادي اللندني من إنهاء موسم آخر دون ألقاب.

وبعد خروجه أيضا من كأس الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق هذا الشهر خسر آرسنال أمام ليفربول 2-صفر، في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي لكأس الرابطة يوم الخميس.

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ويحتل آرسنال حاليا المركز السادس في الدوري الممتاز متأخرا بنقطة عن توتنهام الخامس ومتساويا في النقاط مع مانشستر يونايتد السابع ويأمل في إنهاء الموسم في المربع الذهبي للتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2016.

وقال أرتيتا : «نلعب من أجل الفوز وهذا ما يضع الضغوط على الفريق.. نعرف عدد المباريات التي يجب أن نفوز بها إذا أردنا أن نصل لمبتغانا لكن يجب أن نفكر في كل خطوة.. حدثت أشياء كثيرة في الأسابيع الأخيرة وكان من الصعب للغاية قيادة الفريق لأننا فقدنا الكثير من اللاعبين».

وأوضح أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة بيرنلي يوم الأحد: «علينا لم الشمل، علينا الفوز يوم الأحد والبناء على ذلك.. ونأمل استعادة جهود بعض اللاعبين».

معاناة آرسنال

وكشفت الخسارة أمام ليفربول معاناة آرسنال الذي يغيب عنه الكثير من اللاعبين بسبب الإصابات والإيقاف والمشاركة مع منتخباتهم في كأس أمم أفريقيا.

ولم يلعب بيرنلي متذيل الترتيب أي مباراة في الدوري منذ الثاني من يناير بعد تأجيل عدة مباريات بسبب تفشي « كوفيد-19» لكن أرتيتا توقع مواجهة صعبة.

وقال «إنه فريق جيد.. بالنسبة لنا ستكون مباراة في غاية الأهمية خاصة بعد الهزيمة وخيبة الأمل أمام ليفربول.. يجب أن نستعيد نغمة الانتصارات».