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كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 05:44 مساء
كلوب: ليفربول لن يكرر انتصاره الكبير بسباعية على ملعب كريستال بالاس
مدرب ليفربول، يورجن كلوب. (الإنترنت)
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لا يتوقع مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تكرار فريقه للفوز الكبير الموسم الماضي على ملعب كريستال بالاس عندما سحق النادي اللندني 7-صفر، قائلا اليوم الجمعة، إن هذا الانتصار الكبير كان «حدثا استثنائيا».

وقال كلوب إن بالاس وجد الاستقرار بقيادة مدربه باتريك فييرا، ويتوقع خوض معركة أمام فريق صعب يحتل المركز 11 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة الأحد المقبل: «هذا الفوز (7-صفر) يحدث مرة واحدة.. عندما تحدث مثل هذه النتائج تكون حدثا استثنائيا ولا تتكرر عادة.. لقد تغير كريستال بالاس وتطور. يبدو الفريق مستقرا الآن. إنه فريق جيد حقا في الدوري الممتاز ويحقق بعض النتائج التي لا يحالفها التوفيق».

ورغم غياب الهدافين البارزين محمد صلاح وساديو ماني لمشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية، سيخوض ليفربول المباراة بثقة كبيرة بعد بلوغه نهائي كأس الرابطة عقب فوزه 2-صفر على ملعب أرسنال أمس الخميس.

كريستال بالاس لا يقدمون الهدايا
وأضاف المدرب الألماني: «تألق اللاعبون الليلة الماضية.. نشعر أننا بحالة جيدة حاليا لكن يتعين عليا صنع أجواء مختلفة أمام كريستال بالاس لأنهم لا يقدمون الهدايا».

وأوضح كلوب أن لاعب الوسط هارفي إليوت قد يعود للملاعب بعد فترة التوقف الدولي بعد غيابه نحو خمسة شهور بسبب خضوعه لجراحة في الكاحل.

وتابع أن لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين عاد للتدريبات وقد ينضم للتشكيلة في مباراة الأحد عقب تعافيه من إصابة في الكاحل أبعدته عن مواجهة فريقه السابق أرسنال خلال الفوز في إياب قبل نهائي كأس الرابطة أمس الخميس.

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