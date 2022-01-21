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الدوري الإنجليزي: السيتي للابتعاد أكثر في الصدارة.. وتشيلسي لإيقاف نزيف النقاط

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 05:14 مساء
الدوري الإنجليزي: السيتي للابتعاد أكثر في الصدارة.. وتشيلسي لإيقاف نزيف النقاط
سجّل دي بروين هدف فوز رائع لسيتي على تشلسي (ا ف ب).
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يتطلع فريق مانشستر سيتي، حامل اللقب للابتعاد بفارق 14 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحل ضيفا على ساوثمبتون، غدا السبت في المرحلة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يسعى تشيلسي إلى وقف نزيف النقاط عندما يستقبل توتنهام المتألق الأحد.

ويسافر رجال المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، مع 56 نقطة في جعبتهم بحثا عن فوزهم الثالث عشر تواليا في «بريميرليغ»، في حين يلعب مطاردهم المباشر ليفربول الثاني والذي يتأخر بفارق 11 نقطة، وله مباراة مؤجلة، أمام كريستال بالاس الأحد خارج أرضه بغياب ثلاثيه الأفريقي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، المشاركين مع منتخباتهم في كأس الأمم الأفريقية.

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وتستعر المنافسة على المراكز الأربعة الاولى، عقب تراجع بطل أوروبا تشيلسي المتصدر السابق للمركز الثالث، حيث لم يتمكن من حصد سوى ثلاث نقاط من مبارياته الأربع الأخيرة.

توتنهام على الطريق الصحيح
من ناحيته، حافظ توتنهام على سجله خاليا من الخسارة في الدوري منذ أن تسلم المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي زمام الأمور الفنية في الفريق، مع فوز رائع على ليستر ستي 3-2 في منتصف الأسبوع في مباراة شهدت تسجيل الهولندي ستيفن بيرخفين هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من ثلاثية فريقه.

ويطارد «سبيرز» حلم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما غاب عن المسابقة القارية الأم في الموسمين الماضيين، حيث يجد نفسه حاليا في المركز الخامس مع 36 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن وست هام صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل إلى المسابقة الأوروبية، علما أن توتنهام يملك 3 مباريات مؤجلة قبل رحلته إلى ملعب «ستامفورد بريدج».

وطالب كونتي بمزيد التعاقدات لتدعيم صفوف توتنهام في سوق الانتقالات الشتوية، مبديا فخره بأداء فريقه على ملعب «كينغ باور ستاديوم» الأربعاء.

وخلافا للتفاؤل الذي يعيشه كونتي، يواجه مدرب تشلسي الألماني توماس توخل معركة إعادة اكتشاف فريقه، في وقت لم يتمكن من إخفاء خيبة أمله من أداء مهاجميه، بمن فيهم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد إلى صفوف الفريق الصيف الماضي بصفقة قياسية.

- مويس بمواجهة يونايتد
من ناحية أخرى، يعود مدرب مانشستر يونايتد السابق ووست هام الحالي الإسكتلندي ديفيد مويس إلى ملعب «أولد ترافورد» بحثا عن فوز نادر السبت، سيمنح بفضله فريقه دفعة اضافية ضمن المراكز الأربعة الأولى وفرصة توجيه صفعة موجعة لناديه السابق.

ويحتل وست هام، مفاجأة هذا الموسم، المركز الرابع برصيد 37 نقطة، ولكن بإمكانه أن يتراجع للمركز السابع في حال خسارته أمام «الشياطين الحمر» وفوز توتنهام وآرسنال في هذه المرحلة.

- نوريتش للخروج من دائرة الخطر
في صراع القاع، أمام نوريتش صاحب المركز الثامن عشر مع 13 نقطة فرصة للخروج من دائرة الهبوط في حال فوزه على مضيفه واتفورد في المركز السابع عشر والذي يتقدم عليه بفارق نقطة، الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة.

واستبدل الـ«كاناري» مدربه السابق الألماني دانيال فاركي بالمحلي دين سميث في نوفمبر الماضي بعد بداية كارثية على صعيد النتائج، ولكنه ما زال مهددا بالعودة إلى الـ «شامبيونشيب» مع بعض الآمال في جعبته.

ولم يحصد نوريتش سوى نقطتين من مبارياته العشر الأولى في بداية الموسم الحالي، في حين لم يسجل سوى ثلاثة أهداف في انعكاس لتخبطه.

غير أن فوز رجال المدرب سميث على إيفرتون 2-1 في الأسبوع الماضي، منح اللاعبين «الربيع في خطوتهم» قبل رحلتهم إلى ملعب «فيكاريدج رود» بمواجهة واتفورد بإدارة المدرب «الثعلب» الإيطالي كلاوديو رانييري.

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