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نيوكاسل يخوض معسكرا في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 04:50 مساء
نيوكاسل يخوض معسكرا في السعودية
جانب من تدريبات فريق نيوكاسل يونايتد. (الإنترنت)
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قال مدرب نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، الجمعة، إن فريقه سيطير إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي وسط أجواء دافئة عقب مواجهة ليدز يونايتد مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستحوذت جهات سعودية على نادي نيوكاسل في أكتوبر الماضي. ولن يلعب نيوكاسل، القابع بالمركز 19 ويواجه خطر الهبوط، حتى مباراة إيفرتون في الثامن من فبراير، في الدوري، وأكد هاو أن التخطيط للسفر «قرار متعلق بكرة القدم».

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وأبلغ الصحفيين قبل زيارة ليدز غدا السبت: «أعتقد أن المرافق هناك على أعلى مستوى وسيجري الاعتناء باللاعبين.. نفعل هذا من أجل مصلحة اللاعبين والمجموعة وسط قتالنا للبقاء بالدوري الممتاز».

وتابع: «أنا مطمئن بشأن سفر اللاعبين واعتقد أنه يستحق العناء، وبخصوص كوفيد-19 ستكون الإجراءات محكمة».

وتعاقد نيوكاسل بالفعل مع الظهير كيران تريبيير والمهاجم كريس وود ضمن مساعي تجنب الهبوط.

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