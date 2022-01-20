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أوباميانغ يكشف آخر تطورات إصابة قلبه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 11:06 مساء
أوباميانغ يكشف آخر تطورات إصابة قلبه
أوباميانغ. (الإنترنت)
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قال مهاجم نادي آرسنال، بيير-إيمريك أوباميانغ، الخميس، إنه تعافى تماما بعد مغادرة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، للعودة إلى لندن لإجراء فحوصات بالقلب.

وأوضح الاتحاد الغابوني للعبة الأسبوع الماضي أن الفحوصات التي خضع لها أوباميانغ في الكاميرون بعد إصابته بـ«كوفيد-19» أظهرت تعرضه لمشاكل في القلب.

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وكتب أوباميانغ في حسابه عبر تطبيق «إنستغرام»: «أهلا يا رفاق، عدت إلى لندن للخضوع لمزيد الفحوصات، ويسعدني القول إن قلبي سليم تماما وأتمتع بصحة جيدة للغاية.. أقدر حقا كافة الرسائل التي وصلتني على مدار الأيام القليلة الماضية».

وخرج أوباميانغ من الحجر الصحي الأسبوع الماضي لكنه لم يشارك في مباراة غانا يوم الجمعة الماضي بعدما قال الأطباء إن الفحوص أظهرت وجود مشاكل في القلب جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.

وجرى تجريد اللاعب من شارة القيادة في آرسنال الشهر الماضي بسبب مخالفة قواعد الانضباط وارتبط بالانتقال إلى أندية أخرى خلال فترة الانتقالات الحالية.

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