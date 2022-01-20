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«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 10:14 مساء
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
ديمبيلي . (الإنترنت)
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أصدر اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، بيانا رسميا، لتوضيح عديد الأمور بشأن قرار مجلس إدارة نادي برشلونة برحيله عن صفوف الفريق، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن المدير الرياضي لبرشلونة، ماتيو أليماني، أن النادي لم يتوصل لاتفاق مع ديمبيلي، وأن اللاعب أمامه 11 يوما حتى نهاية سوق الانتقالات، لتحديد مصيره خارج أسوار «كامب نو».

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وقال «ديمبيلي» عبر حسابه على موقع التواصل «إنستغرام»: «لم أتوقف عن قراءة أمور تخصني على مدار أربع سنوات، الشائعات تتراكم منذ أربع سنوات، وهناك أشخاص يكذبون بشكل مخجل من أجل إلحاق الضرر بي، ولكني تجاهلت الأمر حتى الآن، هل كان ذلك خطأ؟ نعم.. وسأبدأ بالإجابة بدءا من اليوم».

وأوضح: «أبلغ من العمر 24 عاما، ومثل أي شخص لدي عيوب ومررت بلحظات صعبة من الإصابات، وتأثرت بكورونا.. ومن دون إجراء تدريبات طلب مني اللعب وكنت ملتزما تماما دون أي شكوى».

لست أنا من أنصاع للابتزاز
وأضاف: «أعرف حظي جيدا لتكريث نفسي لأجمل وظيفة في العالم، رسالتي شفافة، أرفض أن يقوم أي شخص بإعطاء انطباع بعدم انخراطي في المشروع الرياضي».

وذكر نجم برشلونة: «أمنع أي شخص من نسب نوايا لي لم تكن لدي من قبل، وأمنع أي شخص من التحدث بالنيابة عني أو عن ممثلي الذي أثق به تماما، ومع ذلك، وبموجب العقد، أنا ملتزم بشكل كامل وتحت تصرف فريقي ومدربي».

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وواصل ديمبيلي: «قدمت دائما كل شيء من أجل زملائي ولجميع أفراد المجتمع، ولن يتغير هذا الأمر الآن، أنا لست بالرجل الغشاش، ولست أنا من أنصاع للابتزاز».

واختتم: «كما تعرفون، هناك مفاوضات، وتركت وكيلي يتعامل مع الأمر فهذا مجاله، ووظيفتي هي لعب الكرة ببساطة ومشاركة لحظات السعادة مع زملائي، وفوق كل شيء، دعونا نركز على الأساسيات وهي الفوز».

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