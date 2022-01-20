برشلونة يطالب «ديمبيلي» بالرحيل فورا

القاهرة - بوابة الوسط

حسم مدير نادي برشلونة، ماتيو أليماني، مستقبل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، في صفوف الفريق الكتالوني، مشيرا الى أن ديمبيلي أوضح أنه لا يريد البقاء في «كامب نو»، وبالتالي يجدر عليه الرحيل قبل نهاية يناير الجاري.

وينتهي عقد ديمبيلي الذي انضم من بوروسيا دورتموند الألماني العام 2017 بصفقة قيمتها 140 مليون يورو (158.9 مليون دولار)، الصيف المقبل وبالتالي سيكون قادرا على المغادرة مجانا.

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وكان برشلونة يرغب بتجنب هذا السيناريو في ظل الديون الكبيرة على كاهل النادي التي تبلغ حوالى مليار يورو، ويأمل أن يجد برحيل ديمبيلي فرصة لإنعاش صندوقه المالي في حال بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال أليماني، اليوم الخميس: «بدأنا المحادثات مع عثمان ووكيله في يوليو تقريبا لذا فقد مرت ستة أشهر ونيف.. لقد تحدثنا مرارا وتكرارا، وقدم برشلونة عروضا مختلفة».

مطالب بمغادرته على الفور

وتابع: «لقد حاولنا إيجاد طريقة للاعب من أجل الاستمرار معنا ولكن جرى رفض هذه العروض بشكل منهجي من قبل وكلائه واليوم في 20 يناير، قبل 11 يوما من انتهاء الفترة الأخيرة من عقده، يبدو واضحا لنا أن اللاعب لا يريد الاستمرار في برشلونة وهو غير ملتزم بمشروع برشلونة المستقبلي».

وأضاف: «في هذا السيناريو جرى إبلاغه هو ووكلاؤه بأنه يجب أن يغادر على الفور لأننا نريد لاعبين ملتزمين بهذا المشروع، وبالتالي نأمل أن تتم الصفقة قبل 31 يناير الجاري».

استُبعاد ديمبيلي

واستُبعد ديمبيلي من تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز لمواجهة أتلتيك بلباو في دور الـ16 لكأس إسبانيا مساء الخميس. وأوضح أليماني «العواقب الرياضية لكل هذا، كما اتفق عليها مدربنا، هي أننا لا نريد أن يكون لدينا لاعبون غير ملتزمين بالمشروع ولا يريدون أن يكونوا في برشلونة».

وأردف: «من الواضح أن النادي ليس هو الذي يجب أن يقرر ذلك، إنه المدرب، وقد قرر ذلك. لكنه يحظى بكل دعمنا ونحن نفهم ذلك تماما. يبدو لنا النهج الصحيح تماما».

وعانى ديمبيلي من إصابات عديدة في السنوات الأخيرة ولم يرتق إلى حجم الطموحات المعقودة عليه في كامب نو. ومع ذلك، بعد خسارة العديد من اللاعبين البارزين لخفض ديون النادي، وفي طليعتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمصلحة باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي، حرص برشلونة على الاحتفاظ بديمبيلي الذي لا يزال أحد أكثر اللاعبين موهبة في صفوف الفريق، على الرغم من الانتكاسات العديدة التي تعرض لها.