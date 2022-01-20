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بطلها لاعب من «آرسنال».. تحقيق في أزمة مراهنات مشبوهة بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 12:48 مساء
بطلها لاعب من «آرسنال».. تحقيق في أزمة مراهنات مشبوهة بالدوري الإنجليزي
مباراة سابقة لأرسنال في الدوري الإنجليزي. (الإنترنت)
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يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في أمر بطاقة صفراء حصل عليها لاعب في «آرسنال» في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسط مخاوف من أنماط مراهنات مشبوهة.

وقال موقع «ذا أثليتيك»، أمس الأربعاء، إن وكلاء المراهنات نبهوا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى أنماط المراهنات غير المعتادة بعد المباراة.

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وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان: «الاتحاد الإنجليزي على علم بالموضوع ويدرس الأمر».

ويحتل «آرسنال» المركز الخامس في الدوري برصيد 35 نقطة من 20 مباراة، ويستضيف «ليفربول» في إياب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية غدًا الخميس.

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