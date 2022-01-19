الحكم على المهاجم البرازيلي روبينيو بالسجن 9 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

ثبتت المحكمة العليا في إيطاليا، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحق النجم الدولي البرازيلي السابق روبينيو، بالسجن 9 سنوات لاغتصابه امرأة في العام 2013.

وأكد قضاة في محكمة التمييز في روما الحكم في الجريمة التي تعود إلى يناير 2013، حين كان البرازيلي لاعبًا في صفوف فريق ميلان.

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وقال المحامي جاكوبو نيوكي، إن القضاة اعتبروا أن الاستئناف المقدم من اللاعب غير مقبول، وبالتالي فإن الحكم نهائي.

وكان روبينيو (37 عامًا)، الذي لم يحضر أيًّا من جلسات الاستماع المتعلقة بالقضية، من بين مجموعة من ستة رجال متهمين بالمشاركة في اغتصاب امرأة ألبانية تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في ملهى ليلي في ميلانو.

دفع تعويضات للسيدة

وسبق أن أمرت المحكمة لاعب منتخب السامبا السابق ورفيقه بدفع تعويضات للسيدة موضوع الدعوى بشكل مشترك قدرها 60 ألف يورو، فيما منعت المحاكمة عن الأشخاص الأربعة الباقين.

واضطر روبينيو لفسخ عقده مع نادي سانتوس البرازيلي في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانته.