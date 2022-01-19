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ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يناير 2022, 07:35 مساء
ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال
النجم الأرجنتين ليونيل ميسي. (الإنترنت)
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استبعدت الأرجنتين، ليونيل ميسي، من تشكيلتها لمباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ضد تشيلي وكولومبيا مع مواصلة لاعب «باريس سان جيرمان» التعافي من إصابته بـ«كوفيد-19».

وتأهل المنتخب الأرجنتيني بطل كأس «كوبا أميركا» إلى نهائيات قطر 2022 بالفعل، ويحتل المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية المكونة من عشرة فرق.

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واستبعد ميسي (34 عامًا) من التشكيلة التي تضم 27 لاعبًا بسبب عدم مشاركته مع باريس سان جيرمان منذ 22 ديسمبر، أمام لوريان في الدوري الفرنسي.

فترة عيد الميلاد
وأمضى ميسي فترة عيد الميلاد في الأرجنتين قبل أن تأتي نتيجة اختباره إيجابية لـ«كوفيد-19»، ويتدرب منفردًا منذ عودته إلى باريس.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع ريال مدريد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الذهاب يوم 15 فبراير.

وتلعب الأرجنتين خارج ملعبها ضد تشيلي يوم 27 يناير، ثم تستضيف كولومبيا في أول فبراير.

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