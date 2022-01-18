مدرب مانشستر يونايتد يزف أنباء سارة بشأن بوجبا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب مانشستر يونايتد الموقت، رالف رانجنيك، اليوم الثلاثاء، أن لاعب الوسط بول بوجبا يحتاج إلى أسبوعين للعودة للعب بعد غياب ثلاثة أشهر تقريبًا بسبب إصابة بالفخذ الأيمن.

وأصيب بوجبا مع منتخب فرنسا في بداية نوفمبر، ولم يشارك أبدًا منذ وصول رانجنيك الذي تولى القيادة في الشهر نفسه. ويقضي بوجبا (28 عاما) الشهور الأخيرة بعقده وربما يترك يونايتد مجانًا في نهاية الموسم.

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وأبلغ رانجنيك الصحفيين قبل مواجهة برنتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز غدًا الأربعاء: «بوجبا حاضر بدنيا وذهنيا وأتطلع للاعتماد عليه في غضون أسبوعين بعد الفترة الدولية»، مضيفًا :«في أول مران له أظهر ما يمكن أن يكون عليه لاعب رائع».

وعطلت الإصابات مسيرة بوجبا ليخوض تسع مباريات فقط هذا الموسم ورغم تكهنات حول تفاوض يونايتد معه لتجديد العقد أثيرت تقارير متكررة حول رحيله عن أولد ترافورد.

أزمة مارسيال

كما أشار رانجنيك إلى خلافه مع المهاجم أنطوني مارسيال قائلا إن المشاكل مع اللاعب (26 عاما) تم حلها. وقال المدرب الألماني للصحفيين قبل التعادل 2-2 مع أستون فيلا يوم السبت إن مارسيال رفض انضمامه للتشكيلة وهو ما نفاه اللاعب الفرنسي في بيان.

وتابع رانجنيك: «أجريت محادثة شخصية مع مارسيال يوم الأحد بشأن ما حدث وكيف نظرت إلى القضية برمتها وتوصلنا إلى حل.. لم يتدرب بالأمس وقبل الأمس وربما يتدرب اليوم وبعد المران سنتخذ قرارًا بشأن ضمه أو استبعاده».

وخاض مارسيال سبع مباريات في الدوري وسجل هدفًا واحدًا هذا الموسم. وقال وكيله إنه يريد مغادرة النادي هذا الشهر للحصول على وقت أكبر للعب.