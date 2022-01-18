إصابة 7 لاعبين في تونس بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة 7 لاعبين في تشكيلة المنتخب الوطني بـ«كوفيد-19» قبل مواجهة جامبيا في كأس الأمم الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون، بعد غدٍ الخميس.

وقال الاتحاد التونسي في بيان «الاختبارات الدورية لفيروس كورونا التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كشفت إصابة علي معلول وأيمن دحمان وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان ووهبي الخزري وعلي الجمل ومحمد أمين بن حميدة».

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وكان نعيم السليتي ويوهان توزجار وأسامة الحدادي ومحمد دراجر وديلان برون وعصام الجبالي أصيبوا بـ«كوفيد-19» قبل خمسة أيام.

وأوضح الاتحاد التونسي أن المدافع دراجر تعافى من إصابته بفيروس كورونا، بينما يخضع بقية اللاعبين للمراقبة الطبية بصورة دورية على أمل تحول نتيجة فحوصهم إلى سلبية قبل مواجهة جامبيا.

ويملك المنتخب التونسي ثلاث نقاط من مبارتين في المجموعة السادسة، ويحتاج إلى الفوز لضمان مكانه في دور الستة عشر. وتتقاسم جامبيا ومالي الصدارة ولكل منهما أربع نقاط.