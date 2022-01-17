الدنمارك تحصد جائزة اللعب النظيف في حفل الأفضل

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الطاقم الطبي للمنتخب الدنماركي بجائزة اللعب النظيف لعام 2021 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في الحفل الذي نظمه «فيفا»، اليوم الإثنين، بمدينة زيوريخ السويسرية.

ونجح الجهاز الطبي للدنمارك ولاعبو الفريق في إنقاذ حياة كريستيان إريكسن الذي تعرض لسكتة قلبية خلال يورو 2020. وقام الجهاز الطبي للدنمارك بالإنعاش القلبي الفوري لإريكسن، وصنع اللاعبون دائرة لحماية زميلهم من الكاميرات.

وكان يتنافس على جائزة اللعب النظيف هذا العام، كل: المنتخب الدنماركي وفريقه الطبي - كلاوديو رانييري (مدرب واتفورد الحالي وسامبدوريا السابق) - سكوت براون (لاعب أبردين الحالي وسيلتك السابق).

وتمنح جائزة اللعب النظيف من قبل الفيفا للأفراد أو المنظمات تقديرًا لأي جهود أو سلوك رياضي مشرف في مجال كرة القدم.