بيرنلي يطلب تأجيل مباراته ضد واتفورد

القاهرة - بوابة الوسط

قال نادي بيرنلي إنه طلب من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تأجيل مباراته ضد واتفورد يوم الثلاثاء، بسبب الغيابات في صفوفه.

وأوضحت رابطة الدوري في بيان اليوم الإثنين: «إدارة الرابطة ستجتمع في وقت لاحق من اليوم لمناقشة الطلب وإبلاغ الناديين والجماهير بقرارها».

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وتأجلت مباراة بيرنلي ضد ضيفه ليستر سيتي الأسبوع الماضي. كما سبق أن تأجلت 21 مباراة في الدوري هذا الموسم.

ويتذيل بيرنلي الترتيب برصيد 11 نقطة من 17 مباراة متأخرا بثلاث نقاط عن واتفورد صاحب المركز 17 والذي خاض 19 مباراة.