اللقاح إلزامي في بطولة «فرنسا المفتوحة» بعد أزمة «ديوكوفيتش» الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الفرنسية، أنه سيتحتم على جميع اللاعبين الآتين من الخارج للمشاركة في بطولات في فرنسا أن يكونوا ملقحين ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لإذاعة «مونت كارلو» الدولية.

وبعد ترحيل المصنف أول عالميا في كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا، أوضحت الحكومة الفرنسية أن إلزامية اللقاح لن تنطبق فقط على الرياضيين الهواة والمحترفين المقيمين في فرنسا، ولكن أيضا على الرياضيين الأجانب الذين يأتون للمشاركة في المسابقات.

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ويتعارض الموقف الجديد للحكومة مع التصريحات التي أدلت بها وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينيانو الأسبوع الماضي، بعدما ألمحت إلى أن الفقاعة الصحية السارية خلال بطولة فرنسا المفتوحة أو «رولان غاروس»، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، ستسمح باستقبال الرياضيين غير الملقحين من الخارج، على غرار ديوكوفيتش.