ديوكوفيتش يصل إلى دبي بعد ترحيله من أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل نوفاك ديوكوفيتش إلى دبي بعد ترحيله من أستراليا بسبب قواعد التطعيم ضد فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وغادر المصنّف أول عالميا في كرة المضرب، الطائرة ومعه حقيبتان وكمامة بعد هبوطها في مطار دبي الدولي الساعة 5,32 بالتوقيت المحلي (01,32 بتوقيت غرينتش).

وكانت المحكمة الاتحادية في أستراليا، أيدت أمس الأحد، قرارا حكوميا يقضي بإلغاء تأشيرة نجم التنس الصربي لدخول البلاد، لتنهي بذلك آماله بالمنافسة والفوز باللقب الكبير رقم 21 وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد.

قرار بالترحيل

جاء هذا القرار بعد أن استمعت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة إلى ممثلي الحكومة، الذين أوضحوا أن استمرار وجود نجم التنس في بلادهم من شأنه تعزيز الاتجاه المعارض للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار، خلال أسوأ موجة لتفشي العدوى في أستراليا منذ ظهور الجائحة.

يذكر أن قرار إعفاء ديوكوفيتش من شرط تلقي اللقاح والسماح له بدخول البلاد للمنافسة في البطولة الكبرى الأولى للموسم، كان أثار جدلا واسعا في البلاد.