زيوريخ تتزين لجائزة «أفضل» نجوم العالم في كرة القدم.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في العالم، الإثنين، صوب مدينة زيوريخ السويسرية لمتابعة ساعة التتويج لأفضل نجوم وإنجازات اللعبة في العام 2021.

ويستضيف مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في زيوريخ، حفل توزيع جوائز «الأفضل» في استفتاء «فيفا» للعام 2021 الذي شهد العديد من الأحداث الكروية المهمة في مختلف أنحاء العالم رغم استمرار أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكالعادة، تستحوذ جائزة أفضل لاعب على معظم الاهتمام في هذا الحفل حيث يراود الحلم ثلاثة من أفضل نجوم اللعبة خلال العام 2021 لنيل هذه الجائزة التي سيتم الكشف عن الفائز بها في ختام توزيع الجوائز.

وللمرة الثانية في غضون أربع سنوات، يخوض نجم كرة القدم المصري محمد صلاح هذه التجربة ببلوغه القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة؛ حيث يتنافس على الجائزة الأبرز مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي توج بالجائزة في نسختها الماضية للعام 2020.

ويتطلع صلاح، الذي حل ثالثًا في 2018، إلى أن يحالفه الحظ هذه المرة ويتوج بجائزة أفضل لاعب في استفتاء «فيفا» ليكون ثاني لاعب فقط من خارج قارتي أوروبا وأميركا ينال هذا الشرف حيث كان الليبيري جورج ويا هو الوحيد الذي كسر احتكار القارتين للجائزة وذلك في 1995.

وفي المقابل، يحلم نجم كرة القدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى التفوق مجددًا على منافسيه وخطف جائزة «الأفضل»، بعدما تُوج بها للمرة الأولى في مسيرته الرياضية وذلك في النسخة الماضية على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما يراود الأمل ميسي في تعزيز الرقم القياسي، الذي يحمله في عدد مرات الفوز بالجائزة علمًا بأن آماله سترتكز بشكل كبير على إنجاز وحيد في 2021 وهو الفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أميركا الجنوبية «كوبا أميركا».

وفاز ميسي بالجائزة ست مرات سابقة في رقم قياسي، كانت أولها في 2009 وأحدثها في 2019، وكان ميسي ورونالدو احتكرا الجائزة على مدار سنوات طويلة منذ 2008 وحتى العام 2019 باستثناء فوز الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة في 2018 بعد بلوغه نهائي كأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب بلاده.

وأوضح «فيفا» أن التصويت سيتم على 11 جائزة في مقدمتها جائزتا أفضل لاعب وأفضل لاعبة على مدار العام، ويقدم «فيفا» في حفله، 11 جائزة هي: أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل مدرب كرة نسائية وأفضل حارس مرمى وأفضل حارسة مرمى والتشكيلة المثالية والتشكيلة المثالية على مستوى السيدات وجائزة اللعب النظيف وجائزة بوشكاش لأفضل هدف وجائزة أفضل تشجيع.

كأس الأفضل. (إنترنت)