استكمال مباراة ريال بيتيس وإشبيلية في كأس إسبانيا بعد أزمة «المقذوف»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن المباراة بين إشبيلية وريال بيتيس في كأس إسبانيا، ستستكمل الأحد، دون جمهور وخلف أبواب مغلقة، بعد توقفها السبت، عقب اصطدام مقذوف ألقي من المدرجات برأس لاعب إشبيلية جوان جوردان.

وستقام المباراة في استاد بنيتو بيامارين دون أي حضور جماهيري، على أن تستكمل المباراة بداية من الدقيقة 39 مع تعادل الفريقين (1-1) وهو نفس التوقيت الذي توقفت عنده بسبب الحادث الليلة الماضية، بحسب «رويترز».

وأظهرت تسجيلات مصورة مقذوفًا يشبه الزانة بينما يرتطم برأس جوردان بعد لحظات من إدراك نبيل فقير التعادل لأصحاب الأرض بيتيس لتصبح النتيجة (1-1) في دور الـ16 من البطولة.

واستنكر إشبيلية الهجوم العنيف قائلاً إن جوردان (27 عامًا) يتعافى في منزله بعد نقله إلى المستشفى لتقييم حالته، وقال النادي في بيان: «جوان غادر استاد بنيتو بيامارين وهو يعاني من دوار ونُقل إلى المستشفى حيث تم فحصه وخضع لسلسلة من الفحوص التي يتطلبها البروتوكول بسبب ارتجاج المخ».