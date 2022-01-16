في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري منتظر واختبار جزائري

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية 33 المقامة بالكاميرون، ويلتقي الأحد، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا، منتخب جامبيا ومالي، وفي تمام السادسة بتوقيت ليبيا، يقام لقاءان، تونس تلتقي بموريتانيا، وكوت ديفوار تواجه سيراليون، ويختتم اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، عبر لقاء الجزائر مع غينيا الاستوائية.

يتطلع منتخب الجزائر حامل اللقب لاستعادة توازنه أمام غينيا الاستوائية، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، وتشهد مواجهة أخرى بين منتخبي كوت ديفوار وسيراليون، فيما تسعى تونس وموريتانيا لاجتياز كبوة المرحلة الأولى، عندما تلتقيان ضمن المجموعة السادسة التي تشهد لقاء آخر بين منتخبي مالي وجامبيا.

يسعى منتخب تونس لتصحيح المسار عندما يواجه موريتانيا، بعد تلقيه خسارة أمام نظيره المالي بهدف في مباراة مثيرة للجدل تحكيميًا، كما سقطت بالنتيجة ذاتها أيضًا موريتانيا بالمرحلة الأولى أمام جامبيا، وسيكون كل من مالي وجامبيا أمام فرصة لحسم بطاقة بالدور الثاني حال انتصار أي منهما في مواجهتهما معًا.

ويصعد إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست بالدور الأول للبطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

مباراة الجزائر وسيراليون. (إنترنت)