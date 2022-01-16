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ديوكوفيتش سيحترم قرار المحكمة ويغادر أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 11:03 صباحا
ديوكوفيتش سيحترم قرار المحكمة ويغادر أستراليا
ديوكوفيتش حاملاً الكأس بعد فوزه بنهائي بطولة أستراليا للتنس، 20 فبراير 2021. (أ ف ب)
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عبّر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً في كرة المضرب وغير الملقح ضد فيروس كورونا، عن «خيبة أمل كبيرة»، لرفض محكمة عليا أسترالية استئناف قرار إلغاء تأشيرته، لكنه سيمتثل للقرار ويغادر البلاد.

وقال «نولي» البالغ 34 عاماً في بيان عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى «احترم قرار المحكمة وسأتعاون مع السلطات المعنية في ما يتعلق بخروجي من البلاد»، وفق وكالة فرانس برس..

وجاء في قرار المحكمة الصادر بالإجماع عن قضاتها الثلاثة «تأمر المحكمة برفض طلب» ديوكوفيتش المصنف أول عالميا. واتخذ القرار عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب التي يسعى اللاعب الصربي للفوز بلقبها للمرة العاشرة.

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وعلى الرغم من الجدل الواسع الذي أحاط بالقضية واعتبارها سوء معاملة تجاه ديوكو، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث تحديدا عندما سَلم اللاعب الصربي (34 عاما) جواز سفره وأوراقه عند نقطة مراقبة الحدود في المبنى رقم 2 بمطار ملبورن في وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

إذ إن متطلبات الوافدين غير الأستراليين الذين يحاولون عبور الحدود أكثر صرامة مما هي عليه بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على إعفاء من لقاحات كوفيد في منازلهم.

الاختلاف الرئيسي في أستراليا
يتمثل الاختلاف الرئيسي في أستراليا في أنه يمكنك الحصول على إعفاء مؤقت للقاح إذا كان بإمكانك إثبات أنك أصبت بـ«كوفيد-19» في الأشهر الستة الأخيرة، بموجب إرشادات صادرة عن المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية المعنية بالمناعة المجتمعية.

إذ إن الاتحاد الأسترالي أسس لمعايير الإعفاء الخاصة به بناء على إرشادات المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية المعنية بالمناعة المجتمعية التي تنطبق على الأستراليين في المنازل. وتحتاج للدخول إلى أستراليا، حسب تعبير وزيرة الداخلية كارين أندروز، الجمعة الماضية، إلى تأشيرة ولكنك تحتاج أيضا إلى تلبية متطلبات الدخول: اختبار سلبي لفيروس كورونا والتلقيح الشامل، أو دليل طبي على أنه لا يمكنك الحصول على التلقيح.

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